Haberler

Pentagon, UFO'lar hakkında yeni belgeler yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı, tanımlanamayan uçan cisimlerle ilgili yeni video, görüntü ve görgü tanığı ifadelerini kamuoyuna sundu. Belgeler arasında 2019 ve 2022 yıllarına ait görüntüler de yer alıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO)" ve "Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)" ile ilgili yeni video, görüntü ve görgü tanığı ifadeleri içeren belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda UAP ve UFO ile ilgili devlet dosyalarının gizlilik derecelerinin kaldırılması ve kamuoyuna sunulmasına ilişkin sürecin başlamasının ardından Pentagon, yeni belgeler yayımladı.

"war.gov/UFO/" adlı siteden ulaşılabilen belgelerde, onlarca video ve görüntünün yanı sıra siviller ile askeri personelin birinci elden ifadeleri, soruşturma kayıtları ve resmi raporlar yer alıyor.

Yayımlanan videolardan birinde, 2019'da Basra Körfezi üzerinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanında faaliyet gösteren bir askeri platformun kızılötesi sensörüyle kaydedildiği belirtilen üç cismin uçtuğu görüldü.

2022 tarihli başka bir videoda ise İran açıklarında gemilerin yakınından geçen 4 tanımlanamayan cisim görüntülendi.

Pentagon, UFO ve UAP'lar hakkındaki belgelerin ilk serisini 8 Mayıs'ta paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikli araç seyir halindeyken alev alev yandı

Elektrikli araç seyir halindeyken bu hale geldi
Türkiye'yi kana bulayan iki saldırganın akıbeti aynı oldu

Türkiye'yi kana bulayan iki saldırganın akıbeti aynı oldu
4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim

Kupa sonrası söyledikleri güldürdü
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel 'En kısa sürede' dedi ama...

Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı
Arda Güler'den Alaba’ya veda! 5 yıllık macera resmen bitti

Arda'dan yıldız isme veda! 5 yıllık macera resmen bitti
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk

120 sene sonra kupa geldi, ortalık yandı