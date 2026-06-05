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ABD'nin "Rusya endişesiyle" Almanya'ya Tomahawk füzesi gönderme planını iptal edeceği iddiası

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ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın tırmanma olarak göreceği endişesiyle Almanya'ya Tomahawk füzeleri gönderme planını iptal etmeye hazırlanıyor. Politico'nun haberine göre, yetkililer bu kararın arkasında Rusya'nın misilleme yapacağı korkusu olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), " Rusya'nın bunu bir tırmanma olarak göreceğinden endişe duyulması" nedeniyle Almanya'ya Tomahawk füzeleri gönderme planını iptal etmesinin beklendiği öne sürüldü.

Politico'nun haberine göre, iki Avrupalı ve bir ABD'li yetkili, Başkan Donald Trump yönetiminin Almanya'ya füze gönderme konusundaki planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, ABD'nin Almanya'ya füze konuşlandırma çabasını sürdürmesi durumunda Rusya'nın misilleme yapacağından endişe duyduğu gerekçesiyle Berlin yönetimine Tomahawk füzelerini gönderme planını iptal edeceği iddiasını paylaştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, mayıs başlarında yaptığı bir açıklamada, ABD'nin Almanya'ya orta menzilli Tomahawk seyir füzelerinin teslimatının şu aşamada olası görünmediğini belirtmişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, iki yıl önceki NATO zirvesinde Almanya'ya, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Rusya'ya kadar ulaşabilen konvansiyonel başlıklı orta menzilli silahların konuşlandırılacağı sözünü vermişti.

Menzili 2 bin 500 kilometreye kadar ulaşan Tomahawk seyir füzeleri, SM-6 sistemleri ve yeni hipersonik silahların bu yıl konuşlandırılması planlanıyordu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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