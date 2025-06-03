Pendik'te Yol Verme Tartışmasında Bıçaklı Tehdit

Pendik'te Yol Verme Tartışmasında Bıçaklı Tehdit
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Pendik'te bir trafikte yol verme meselesi nedeniyle yaşanan tartışmada bir sürücü, diğer sürücüyü bıçakla tehdit etti. Olay, araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Pendik'te, trafikte çıkan yol verme tartışmasında, sürücülerden birinin diğerini bıçakla tehdit etmesi araç içi kamerasınca kaydedildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 31 Mayıs'ta sokakta otomobiliyle ilerleyen bir sürücü, yola aniden çıkan diğer aracın sürücüsüne tepki gösterdi.

İki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışma sırasında sürücülerden biri otomobilinden inerek, diğer sürücüyü bıçak çekip tehdit etti.

Olay anı araç içi kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin yola aniden çıkması, sürücünün aracından inip diğer sürücüye bıçak çekmesi ve taraflar arasında yaşanan tartışma yer alıyor.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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