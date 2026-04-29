Pendik'te yaya geçidinde yavaşlamayan sürücüye para cezası
Pendik'te yaya geçidine yaklaşırken yavaşlamayan ve önündeki motosikletliye çarpan sürücüye 5 bin 662 lira para cezası uygulandı.
Pendik-Kurtköy bağlantı yolu, D-100 kara yolu katılımında bir sürücünün aracıyla ilerlerken yaya geçidinde yavaşlamadığı ve duran motosikletliye çarptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Gözaltına alınan sürücü C.A'ya (46) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "yaya geçidinde yavaşlamamak" maddesi gereğince 5 bin 662 lira idari para cezası verildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür