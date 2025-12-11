Pendik'te Çıkan Yangında 3 Çocuk Öldü, 1 Çocuk Yoğun Bakımda

(İSTANBUL) Pendik'te gece yarısı çıkan yangında 2, 5 ve 9 yaşında üç çocuk öldü, 11 yaşında bir çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yangın sırasında annenin 2025 doğumlu çocuğunun tedavisi için hastanede bulunduğu öğrenildi.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 02. 30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olaya müdahale eden İBB itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde bilinci kapalı 4 çocuk buldu. Çocuklardan Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetci (5) ve Özden Sepetci (2) yaşamını yitirdi. Muhammed Ali Çelikkol (11) ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yangın sırasında anne Selvi Sepetçi'nin 2025 doğumlu diğer çocuğu Ela nur Zurnacı'nın tedavisi için Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"11.12.2025 Perşembe Günü saat 02.30 sıralarında Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak No: 5 adresinde bulunan konutta çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştır. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada yapılan arama tarama çalışması sırasında 1 nolu dairede bilinci kapalı şekilde 4 çocuk bulunmuştur.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı ancak...

Çocuklara ilk müdahaleyi, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yapmış ve yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Cennet Çelikkol (2016), Zülfikar Sepetci (2020) ve Özden Sepetci (2023) isimli çocuklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. 2014 Doğumlu Muhammed Ali Çelikkol'un ise kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi devam etmektedir.

Olay sonrasında yapılan ilk incelemede ise çocukların annesi olan Selvi Sepetci'nin, 2025 doğumlu diğer çocuğu Ela Nur Zurnacı'yı tedavisi için Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine götürdüğü için olan sırasında evde bulunmadığı tespit edilmiştir. Yangının kesin çıkış sebebi, itfaiyenin hazırlayacağı raporla tespit edilecektir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır"