Pendik'te evde çıkan yangında 4 çocuk yaralandı

PENDİK'te, 2 katlı binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, evden ağır yaralı olarak çevredekiler tarafından çıkarılan 4 çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 02.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı binada çıktı. Henüz evde bilinmeyen nedenle binanın giriş katındaki dairede başlayan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan ve yangının hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuk, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis yangınla ilgili evde inceleme yaptı. Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.