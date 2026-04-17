Pendik'te tüneldeki kamyonette çıkan yangın paniğe neden oldu

Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu üzerindeki tünelde seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın, tünelde yoğun duman oluşturdu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü, can kaybı ya da yaralanma olmadı.

PENDİK'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde, seyir halindeki kamyonette çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle tünel içerisinde yoğun duman oluşurken, içeride kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Kurtköy- Pendik bağlantı yolu üzerindeki tünelde seyir halindeki kamyonette çıktı. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 34 NTM 265 plakalı kamyonette elektronik aksamdan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Alev alev yanan kamyonetten yükselen yoğun duman nedeniyle tünelde görüş mesafesi düştü. Panik yaşayan bazı sürücüler ters şeritten geri manevra yaparak tünelden çıkmaya çalıştı. Bu durum bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ardından tünelde biriken duman tahliye edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
