Pendik'te kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te seyir halindeki bir kamyonun motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası yoğun duman nedeniyle tahliye çalışması yapıldı.
Pendik'te tünel içerisinde seyreden kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kurtköy- Pendik Bağlantı Yolu'nda seyreden F.K. idaresindeki 34 NTM 265 plakalı kamyonun motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü kamyonu durdurarak araçtan indi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tünelde oluşan yoğun duman nedeniyle tahliye çalışması yapıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür