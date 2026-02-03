Pendik'te trafik kazasında ölen çocuğun ailesine yönelik tehdit iddialarına soruşturma
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce bazı sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar üzerine yapılan incelemelerde, 18 Mayıs 2025'te meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 15 yaşındaki İ.Ö.D'nin ailesinin tehdit edildiğine ilişkin iddialar tespit edildi.
Ailenin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, İ.Ö.D'nin Kaynarca Mahallesi Sahil Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiği, araç sürücüsü Ö.F.B'nin (26) 19 Mayıs'ta "taksirle öldürme" suçundan tutuklandığı öğrenildi.