Pendik'te trafik kazasında ölen çocuğun ailesine yönelik tehdit iddialarına soruşturma

Pendik'te geçen yıl hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuğun ailesine tehdit mesajları gönderildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Aile, Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayette bulundu.

Pendik'te, geçen yıl 18 Mayıs'ta trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuğun ailesinin, tehdit içerikli mesajlar aldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce bazı sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar üzerine yapılan incelemelerde, 18 Mayıs 2025'te meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 15 yaşındaki İ.Ö.D'nin ailesinin tehdit edildiğine ilişkin iddialar tespit edildi.

Ailenin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, İ.Ö.D'nin Kaynarca Mahallesi Sahil Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiği, araç sürücüsü Ö.F.B'nin (26) 19 Mayıs'ta "taksirle öldürme" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
