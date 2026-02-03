Haberler

Pendik'te kazada ölen Işıl'ın ailesine yönelik tehdit iddiasına soruşturma

Pendik'te trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in ailesinin aldığı tehdit mesajları üzerine soruşturma başlatıldı. Olay, 18 Mayıs 2025'te meydana geldi.

PENDİK'te trafik kazasında ölen Işıl Öykü Dinç'in (15) ailesinin, tehdit mesajları almasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, 18 Mayıs 2025'te Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi Tuzla istikametinde meydana geldi. 34 KAB 356 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Ballı (26), yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Dinç olay yerinde hayatını kaybetti.

TEHDİT İDDİALARINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, kazada hayatını kaybeden Işıl Öykü Dinç'in ailesinin yaklaşık 2 aydır tehdit içerikli mesajlar aldığı tespit edildi. Ailenin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

