Pendik'te Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüye Ceza

Pendik'te trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren sürücüye idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün aracıyla trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği ve tartışma yaşadığı başka bir sürücüye de küfür ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 34 MFH 427 plakalı aracı kullandığı belirlenen sürücü T.T'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ve "trafiğin yoğun olduğu yolda yavaş gitme" maddelerinden idari para cezası uygulandı.