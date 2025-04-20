Pendik'te Trafik Denetiminde 11 Bin Lira Ceza Kesildi

Pendik'te abart egzoz kullanan motosikletli ile kırmızı ışık ihlali yapan araç sürücüsüne toplam 11 bin 434 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün yaptıkları trafik denetimleri esnasında, Doğu Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde seyir halindeki motosiklette çevreyi rahatsız edecek şekilde abart egzoz bulunduğunu tespit etti.

Durdurulan motosiklet sürücüsü A.F.A'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "abart egzoz" maddesinden 9 bin 267 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde de dün, Güllübağlar Mahallesi'nde bir araç sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi.

Plaka bilgilerinden kimliğine ulaşılan sürücü R.C'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "kırmızı ışık kuralına uymamak" maddesinden 2 bin 167 lira para cezası kesildi.