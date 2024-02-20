Pendik'te tadilat yapılan süpermarkette çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynarca'da bir süpermarkette tadilat yapılırken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle hasar meydana geldi.