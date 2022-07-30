Pendik'te tadilat yapılan konteynerde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Pendik'te tadilat yapılan konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te tadilat yapılan konteynerde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Pendik ilçesinde tadilat yapılan konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

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İstanbul'un Pendik ilçesinde tadilat yapılan konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Güzelyalı Mahallesi Kainat Sokak'ta tamirhane olarak kullanılan alanda bulunan konteynerde tadilat çalışması sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri aldı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yanan konteynerde hasar oluştu.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Güzelyalı Mahallesi İstanbul Pendik Güncel Haberler

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