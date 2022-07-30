Pendik'te tadilat yapılan konteynerde çıkan yangın söndürüldü İstanbul'un Pendik ilçesinde tadilat yapılan konteynerde çıkan yangın söndürüldü. İstanbul'un Pendik ilçesinde tadilat yapılan konteynerde çıkan yangın söndürüldü. Güzelyalı Mahallesi Kainat Sokak'ta tamirhane olarak kullanılan alanda bulunan konteynerde tadilat çalışması sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri aldı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan konteynerde hasar oluştu. Güncel AA / Metin Tokgöz Güzelyalı Mahallesi İstanbul Pendik Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Pendik'te tadilat yapılan konteynerde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.