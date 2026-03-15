Pendik'te silah ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı

Murat SOLAK / İSTANBUL, -PENDİK'te silah ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 44 adet tabanca ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Batı Mahallesi'nde bir şüphelinin silah ticareti yaptığını belirledi. Polis ekiplerince kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için evine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise; 44 tabanca, 44 şarjör ve 7 silah gövdesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı