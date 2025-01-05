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Pendik'te Servis Minibüsü Yangını

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Pendik'te D-100 kara yolunda seyir halindeki bir servis minibüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay sonrası trafik normale döndü.

Pendik'te D-100 kara yolunda seyir halindeki servis minibüsü yandı.

Kartal istikametinde ilerleyen 34 FOG 641 plakalı servis minibüsünün motor kısmından Tavşantepe mevkisinde duman çıktı.

Sürücü Taylan N'nin güvenlik şeridine çektiği aracı kısa sürede alevler sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sebebiyle yoğunlaşan trafik, yanan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, servis minibüsünün alevli şekilde yanması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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