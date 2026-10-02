Pendik'te saatte 302 kilometre hıza ulaşan sürücüye 331 bin lira ceza kesildi

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(İSTANBUL) - İstanbul'un Pendik ilçesinde motosikletiyle tek teker üzerinde seyreden, art arda tehlikeli şerit değişiklikleri yapan ve saatte 302 kilometre hıza ulaşan sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücüye toplam 331 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Otoyol Jandarması ekipleri, Pendik'teki Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Kurnaköy Gişeleri mevkisinde motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu, motosikletiyle tek teker üzerinde seyreden, art arda tehlikeli şerit değişiklikleri yapan ve saatte 302 kilometre hıza ulaşan sürücü yakalandı.

Sürücüye toplam 331 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: ANKA