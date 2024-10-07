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Pendik'te Ruhsatsız Silahlarla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Pendik'te Ruhsatsız Silahlarla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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Pendik'te emniyet güçleri tarafından durdurulan bir araçta 4 ruhsatsız tabanca ve 8 şarjör ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli A.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Pendik'te aracında 4 ruhsatsız tabanca ile 8 şarjör ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ile 8 şarjör olduğu belirlendi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli A.A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Zafer Arslan - Güncel

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