Pendik'te Ruhsatsız Silahlarla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Pendik'te aracında 4 ruhsatsız tabanca ile 8 şarjör ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ile 8 şarjör olduğu belirlendi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli A.A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.