Pendik'te Park Alanında Ölü Bulundu

Pendik'te sahile yakın bir park alanında bulunan araçta O.G isimli kişinin cesedi bulundu.

Olay, saat 02.30 sıralarında Pendik Sahili'nin karşısında bulunan park alanında meydana geldi. Devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine park halindeki araçta bulunan kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapmak istedi. Aracın camına vuran ekipler, ön sağ koltukta bulunan kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, ön sağ koltukta bulunan O.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. O.G.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.