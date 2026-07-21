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Pendik'te kontrolden çıkan otomobil dereye düştü

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Pendik Kurtköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, demir bariyerleri aşarak dereye düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te kontrolden çıkarak dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kurtköy Mahallesi Aziz Sancar Caddesi'nde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerleri aşıp dereye düştü.

Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dereye düşen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin demir bariyerleri aşarak dereye düştüğü anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk
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