Pendik'te Operasyon: 4 Ruhsatsız Silah ve Kurşun Geçirmez Yelek Ele Geçirildi
Pendik'te düzenlenen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alınırken 4 ruhsatsız silah ve kurşun geçirmez yelek ele geçirildi. Zanlının işlemleri devam ediyor.
Pendik'te düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, 4 ruhsatsız silah ile kurşun geçirmez yelek ele geçirildi.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavakpınar Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Baskında S.D. isimli zanlı gözaltına alındı, ikamette yapılan aramada 4 ruhsatsız silah ve balistik çelik yelek ele geçirildi.
Zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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