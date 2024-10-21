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Pendik'te Operasyon: 4 Ruhsatsız Silah ve Kurşun Geçirmez Yelek Ele Geçirildi

Pendik'te Operasyon: 4 Ruhsatsız Silah ve Kurşun Geçirmez Yelek Ele Geçirildi
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Pendik'te düzenlenen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alınırken 4 ruhsatsız silah ve kurşun geçirmez yelek ele geçirildi. Zanlının işlemleri devam ediyor.

Pendik'te düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, 4 ruhsatsız silah ile kurşun geçirmez yelek ele geçirildi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavakpınar Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Baskında S.D. isimli zanlı gözaltına alındı, ikamette yapılan aramada 4 ruhsatsız silah ve balistik çelik yelek ele geçirildi.

Zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Zafer Arslan - Güncel

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