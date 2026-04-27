Motosikletli Direksiyon Hakimiyetini Kaybederek Araça Çarptı

PENDİK'te caddede ilerleyen motosiklet sürücüsü sokaktan aniden yola çıkan aracı fark edince manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi Deniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede ilerleyen motosikletin sürücüsü Faruk Köse (25), sokaktan caddeye aniden çıkan aracı fark edince manevra yaptı. Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Köse, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücü çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaraladığı belirlenen motosiklet sürücüsü Faruk Köse ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, caddede motosikletiyle ilerleyen Faruk Köse'nin aniden yola çıkan aracı farkedip önce manevra yaptığı, ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki hafif ticari araca çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı