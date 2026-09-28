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Pendik'te makas atan sürücüye 90 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu

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Pendik'te aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 90 bin lira idari para cezası kesildi. 27 Eylül'de Batı Mahallesi'nde makas attığı belirlenen sürücü gözaltına alındı; ehliyetine 60 gün el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Pendik'te aracıyla makas atıp trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 90 bin lira para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül'de, Batı Mahallesi'nde aracıyla makas attığını belirledikleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Aracın plakasından kimliği tespit edilen M.T. (30) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 90 bin lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücünün aracı trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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