Pendik'te kişiyi darbedip zorla araca bindirmeye çalışan 3 kişi yakalandı

PENDİK'te yolda yürüyen bir kişiyi darbedip zorla araca bildirmeye çalıştığı belirlenen 3 kişi yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Pendik Sapanbağları Mahallesi Yenimithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerin, yerde oturan bir kişiyi tekmeleyerek darbettiği, diğer vatandaşların ise olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yenimithatpaşa caddesi üzerinde yürüyen B.A'nın farklı araçlardan inen 3 kişi tarafından darbedildiği ve zorla araca bindirilmeye çalışıldığı sırada caddede bulunan vatandaşların araya girerek tarafları ayırmaya çalıştığı belirlendi. Şüphelilerin araçlarına binerek uzaklaştığı belirlendi. Polis ekipleri cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerden, olayı gerçekleştirenlerin B.K., K.S.K. ve K.Ö. olduğunu tespit etti. Şüpheliler yakalanırken, B.K.'nın sorgulamasında olayı alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi. Yakalanan şüpheliler, "Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.