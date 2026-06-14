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Pendik'te hafif ticari araca çarpan otomobil kamerada

Pendik'te hafif ticari araca çarpan otomobil kamerada
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Pendik'te sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araca seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

PENDİK'te sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araca seyir halindeki otomobil çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, dün saat 09.20 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılıç Reis Sokak'tan caddeye çıkan hafif ticari araca, caddeden gelen seyir halindeki otomobil çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, araçlarda ise hasar oluştu. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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