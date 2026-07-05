Haberler

Pendik'te düğün konvoyu yapıp trafiği aksatan 6 sürücüye para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendik'te düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 6 araç sürücüsüne toplam 289 bin 986 lira ceza kesildi.

Pendik'te, düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 6 araç sürücüsüne toplam 289 bin 986 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelyalı Sahil Bulvarı'nda seyreden bazı sürücülerin, araçları kol ve grup halinde kullanarak diğer araçların geçişini zorlaştırdığına, trafiğin akışını kısmen engellediğine, düğün konvoyu yaptığına ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen 6 araç sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.

Sürücülere, "Karayolları Trafik Kanunu"nun ilgili maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 289 bin 986 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın

Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama

Şehri karıştıran fuhuş operasyonu! Valilikten beklenen açıklama geldi
9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti

Bir anlık dalgınlık faciaya dönüştü! 1,5 yaşındaki Doruk kurtarılamadı
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar

Böyle vicdansızlık olur mu? Görüntü büyük infial yarattı
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı

Ankara için saat verip vatandaşları uyardılar: Sakın tedirgin olmayın
İstanbul'un dev oteli rekor bedelle satışa çıktı

İstanbul'un ünlü oteli satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor