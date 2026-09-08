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Pendik'te bir caminin depo bölümünde ????çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te bir caminin depo bölümünde ????çıkan yangın söndürüldü
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Pendik'te bir caminin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pendik'te bir caminin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Velibaba Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Velibaba Yeni Camisi'nin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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