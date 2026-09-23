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Pendik'te balık yüklü TIR devrildi; şoför yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu

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Pendik'te balık yüklü TIR devrildi; şoför yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu
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Pendik Kurtköy TEM Otoyolu'nda balık yüklü TIR devrildi; yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 ton balığın başka araca yüklenmesi sabah saatlerinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Murat SOLAK / İSTANBUL, – PENDİK TEM Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği balık yüklü TIR devrildi. Kazada yaralanan TIR şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR dorsesindeki balıkların başka bir araca yüklenmesi sırasında sabah saatlerinde TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, gece saatlerinde Pendik Kurtköy TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Muhammed Ülker'in kullandığı 34 ASL 936 plakalı balık yüklü TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi. Kazada TIR şoförü Muhammed Ülker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapanan 2 şerit nedeniyle çevrede önlem alırken, trafik kontrollü olarak diğer şeritlerden verildi. Sağlık ekipleri TIR şoförü Muhammed Ülker'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; şoför daha sonra hastaneye kaldırıldı. TIR şoförünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

TIR dorsesinde bulunan yaklaşık 2 ton balığın kaldırılması için olay yerine başka bir TIR geldi. Balıkların diğer araca yüklenmesinin uzun sürmesi sabah saatlerinde TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Dorsedeki balıkların diğer araca yüklenmesinin ardından devrilen TIR vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Saatlerce süren trafik yoğunluğu bir süre sonra normale dönerken, polis ekipleri kaza nedeniyle inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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