Pendik'te Askere Eğlence Adı Altında Havaya Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı

(İSTANBUL) Pendik'te asker eğlencesi adı altında pompalı tüfekle havaya ateş açan iki kişi, polis ekiplerince yakalandı. Yapılan aramada 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

27 Nisan tarihinde Pendik ilçesi Orta Mahalle'de bulunan bir parkta asker eğlencesi adı altında 2 kişinin havaya pompalı tüfekle ateş açtığı görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.E.Ö. ve Y.A. adlı kişiler Fevziçakmak Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimler esnasında G.Ö., B.G. ve E.K. adlı kişilerle birlikte yakalandı.

Yapılan denetimlerde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 3 fişeği ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan şüphelilerin, adliyeye sevk edildiği belirtildi.