PENDİK'TE ASANSÖRDE KADINA ŞİDDET UYGULAYAN ŞÜPHELİ HAKKINDA 16 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

PENDİK Kurtköy'de sitenin asansörü önünde T.K. adlı kadını döverek bayıltan Gökhan B. hakkında, "canavarca hisle yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tarafların arkadaş oldukları, olay günü T.K'nın, şüpheli Gökhan B.'yi görmeye gittiği anlatıldı. İddianamede, T.K.'yı eve şüphelinin arkadaşının aldığı belirtildi. Şüphelinin daha sonra olay yerine geldiği ve T.K.'nın evden gitmesini istediğini fakat, kadının bunu kabul etmediği kaydedildi. T.K.'nın evden ayrılmaması üzerine şüpheli Gökhan Gökhan B.'nin, sürükleyerek evden çıkarmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, şüpheli tarafından T.K.'nın zorla asansöre bindirildiği, burada yumruklandığı ve asansör çıkışında baygın vaziyette görüldüğü kaydedildi. İddianamede, şüphelinin baygın olan T.K'yı tekrar kaldırarak darp ettiği ve zorla aracına bindirdiği, olay sonrası alınan Adli Tıp raporuna göre T.K.'nın meydana gelen yaralanmanın basit tıbbı müdahale ile giderilecek durumda olduğu aktarıldı. Gökhan B.'nin, kendisini alkollü olduğu için savunamayacak nitelikte bulunan T.K'yı zorla aracına bindirdiği, asansörde ve asansör çıkışında tekme ve yumruklarla vurarak yaralanmasına sebep olduğu iddianamede değerlendirildi. İddianamede, şüpheli Gökhan B. hakkında "canavarca hisle yaralama" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemi ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 4 yıldan 14 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Gökhan B. iki suçtan toplamda 5 yıldan 16 yıla kadar cezalandırılması istendi.