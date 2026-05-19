Pendik'te AVM'de Yangın: Tahliye Başlatıldı
İstanbul Pendik'te bir alışveriş merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar sonrası itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İçerideki kişiler güvenlik önlemleriyle tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz net bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı