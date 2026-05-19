Pendik'te Kaynak Atölyesi Deposunda Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Pendik'te alt katı kaynak atölyesi olan 2 katlı bir binanın depo bölümünde çıkan yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte söndürürken, dumandan etkilenen 1 kişi ayakta tedavi edildi. Depo bölümü kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

PENDİK'te alt katı kaynak atölyesi olarak kullanılan 2 katlı binanın depo olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın saat 10.00 sıralarında Ramazanoğlu Mahallesi, Mina Sokak'taki 2 katlı binanın depo olarak kullanılan bölümünde çıktı. İddiaya göre; alt katı kaynak atölyesi olan 2 katlı binanın depo olarak kullanılan bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı bölümdeki alevler kısa sürede binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresine şerit çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında depo olarak kullanılan bölüm kullanılamaz hale geldi. Yangın anları cep telefonu kamera görüntülerine de yansırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
