Pendik Marmaray İstasyonu'nda Kavga Kameralara Yansıdı

PENDİK'te iki grubun Marmaray'daki tekme ve yumruklu kavgasını başka bir yolcu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında istasyonda başlayan tartışma Marmaray hareket ettikten sonra kavgaya dönüştü. Grubun birbirine küfredip tekme ve yumruklarla saldırdığı anları diğer yolcular cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, iki grubun birbirine küfrettiği, koltukların üstüne çıkarak tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.