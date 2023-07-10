Pençe-Şimşek Operasyonunda Şehit Olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök'ün Cenazesi Toprağa Verildi
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Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök'ün cenazesi uçakla Bingöl'e getirildi. Cenaze törenine şehidin ailesi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Günergök'ün naaşı Kamışlı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Şimşek operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök'ün cenazesi uçakla Bingöl'e getirildi. Havalimanı'nda yakınları, protokol üyeleri ve askeri yetkililer tarafından karşılanan şehit Günergök'ün naaşı, daha sonra Ilıcalar beldesine getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin babası Tahir ve annesi Fatma Günergök'ün yanı sıra Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Akif Günergök, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Kamışlı Camii'nde İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Günergök'ün naaşı Kamışlı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
Aziz ÖNAL/BİNGÖL, -