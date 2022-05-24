Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin kimlikleri belli oldu - Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin kimlikleri belli oldu
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar imzasıyla yapılan paylaşımda, kahraman Mehmetçiklerimiz için başsağlığı dilendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerinin faaliyetlerine hem ülke içinde hem de ülke dışında tamamen son vermek için gece gündüz mücadele ediyor. Bu kapsamında TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit operasyonu icra ediliyor.
Bugün, operasyon bölgesinden kahreden bir haber geldi. Teröristlerle girilen çatışmada 3 kahraman Mehmetçiğimiz şehit düştü. 4 askerimiz de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören askerlerimizden birinin daha şehit düşmesiyle şehit sayısı 4'e yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şehit Mehmetçiklerle ilgili paylaşımda bulunuldu. Bakan Hulusi Akar'ın imzasıyla yapılan açıklamada, "Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli 24 Mayıs 2022 tarihinde şehit düşmüştür. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı çalışanları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" denildi.
Diğer yandan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan teğmen Abdülkadir Güler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.