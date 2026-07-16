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Bakanlıktan 'peluş kaz' oyuncağına yasak ve toplatma kararı

Bakanlıktan 'peluş kaz' oyuncağına yasak ve toplatma kararı
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Ticaret Bakanlığı, güvenlik kriterlerini karşılamayan ve küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturan 'peluş kaz' oyuncağının piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.

TİCARET Bakanlığı, piyasaya sunulan 'peluş kaz' oyuncağının, güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu gerekçesiyle arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplanmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz inceleme ve laboratuvar analizleri sonucunda, 'peluş kaz' olarak piyasaya arz edilen bir oyuncağın, TS EN 71-1 standardında öngörülen mekanik güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu tespit edilmiştir. Özellikle bebek ve küçük yaştaki çocuklar açısından ciddi tehlike oluşturabilecek bu uygunsuzluk nedeniyle söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve piyasadan toplatılması kararı alınmış, ürün Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Ticaret Bakanlığı olarak; çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha göstermiyor, vatandaşlarımızın güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimizi bilimsel analizler ve laboratuvar incelemeleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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