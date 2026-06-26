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Pekin'in en yüksek gökdelenine küçük uçak çarptı

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Çin'in başkenti Pekin'de küçük bir uçak, kentin en yüksek gökdeleni Citic Tower'a çarptı. Olay sonrası bina tahliye edilirken, can kaybı ve kazanın nedeni henüz açıklanmadı.

Çin'in başkenti Pekin'de küçük bir uçağın kentin en yüksek gökdelenine çarpmasının ardından binadakiler tahliye edildi.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Pekin'in en yüksek gökdeleni "Citic Tower"a küçük uçak çarptı.

Çevreye enkaz parçaları saçıldığı kazanın ardından binadakiler tahliye edildi.

Gökdelenin yakınlarına ambulanslar sevk edildi.

Kazada can kaybı olup olmadığı, uçakta bulunanların sayısı, uçağın nereden kalktığı ve kazanın nedenine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın 528 metre yüksekliğindeki binanın üst katlarına çarptığı ve enkaz parçalarının çevredeki kaldırımlara ve yeşil alanlara düştüğü görüldü.

Uçağın kayıt numarasının B-12PP olduğu iddia edildi.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'e göre, iddia edilen uçak modeli "Shuangyue General Aviation" şirketine ait.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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