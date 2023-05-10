Peker'in avukatından Ali Yeşildağ açıklaması: Müvekkilimi hukuki sıkıntıya sokmak istiyorlar, bu kalleşliktir

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, son dönemde yayınladığı videolarda bazı siyasiler hakkında iddialar ortaya atan Ali Yeşildağ hakkında konuştu. Müvekkili Peker ile Yeşildağ'ın herhangi bir bağlantısı olmadığını belirten Barkın, "Amaçlarının müvekkilimi, tecrit halini deldiği görüntüsü yaratarak, hukuki sıkıntıya sokmak olduğu kanaatindeyiz. Bu kalleşliktir" ifadesini kullandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, son dönemde yayınladığı videolarda bazı siyasiler hakkında iddialar ortaya atan Ali Yeşildağ'ın açıklamaları üzerine konuştu.

"PEKER İLE YEŞİLDAĞ ARASINDA BAĞLANTI YOK"

Ersan Barkın, siyasiler hakkında "kaset" iddialarında bulunan Yeşildağ ile Peker'in bağlantısı olmadığını belirtti.

"AHLAKSIZLIKTA YENİ BİR AŞAMADIR"

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Barkın, "Ali Yeşildağ adına açılan hesapta, kendisini müvekkilimSedat Peker ile ilişkilendirilmeye çalışarak Muharrem İnce ya da başka konularda yapılan paylaşımlar, ahlaksızlıkta yeni bir aşamadır" dedi.

"PEKER'İN PAYLAŞIM YAPABİLMESİ OLANAKLI DEĞİLDİR"

Barkın devamında, "Amaçlardan birinin de müvekkilimi, tecrit halini deldiği görüntüsü yaratarak, hukuki sıkıntıya sokmak olduğu kanaatindeyiz. Bu kalleşliktir. Sedat Peker'in, kendisi ya da başkası üzerinden bir paylaşım yapabilmesi, hukuku bilen herkesin artık net görebildiği biçimde, olanaklı değildir" diye belirtti.