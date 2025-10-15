Haberler

Pehlivanköy ve Demirköy Belediye Başkanlarından İş Birliği Mesajı

Pehlivanköy ve Demirköy Belediye Başkanlarından İş Birliği Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret ederek belediye hizmetlerini ve iş birliği projelerini görüştü. Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, ayrıca hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Osman Türk'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

Ziyarette bir süre sohbet eden Gün ve Hoşgör, belediye hizmetlerini değerlendirdi.

Gün ve Hoşgör, iş birliği halinde yürütülecek çalışmaları görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gün, dayanışma ve iş birliğini daha da güçlendirecek projelerde yer alacaklarını belirtti.

Taziye ziyareti

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, taziye ziyaretinde bulundu.

Özalp, 9 Ekim Perşembe günü hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Osman Türk'ün ailesini ziyaret etti.

Türk ailesine başsağlığı dileyen Özalp, aile ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Define avcıları her taşın altını kazıyor: İşte Türkiye'de 'Altın başkenti' olan ilimiz

Defineciler "Altın başkenti" olan ilimize akın ediyor
DEM Partili Pervin Buldan tepki çeken sözlerinden geri adım attı

Pervin Buldan tepki çeken sözlerinden geri adım attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.