Pehlivanköy ve Demirköy Belediye Başkanlarından İş Birliği Mesajı

Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

Ziyarette bir süre sohbet eden Gün ve Hoşgör, belediye hizmetlerini değerlendirdi.

Gün ve Hoşgör, iş birliği halinde yürütülecek çalışmaları görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gün, dayanışma ve iş birliğini daha da güçlendirecek projelerde yer alacaklarını belirtti.

Taziye ziyareti

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, taziye ziyaretinde bulundu.

Özalp, 9 Ekim Perşembe günü hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Osman Türk'ün ailesini ziyaret etti.

Türk ailesine başsağlığı dileyen Özalp, aile ile bir süre sohbet etti.