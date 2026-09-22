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Pehlivanköy Kaymakamı esnafı, Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü okulları ziyaret etti

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Pehlivanköy Kaymakamı esnafı, Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü okulları ziyaret etti
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Pehlivanköy Kaymakamı Ahmet Murat Türbe, Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör ile esnafı ziyaret ederek istekleri dinledi, esnafa bol kazanç diledi. Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ise Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesini ziyaret edip öğrenci ve öğretmenlerle görüştü.

Pehlivanköy Kaymakamı Ahmet Murat Türbe, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Türbe, Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör ile esnafları ziyaret ederek isteklerini dinledi.

Esnaflara hayırlı ve bol kazanç dileyen Türbe, vatandaşlarla da sohbet etti.

Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okullara ziyaret

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerinde bulundu.

Akdemir, Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ile Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulların fiziki koşullarını inceleyen Akdemir, okul idarecilerinden eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Öğretmenlerin isteklerini dinleyen Akdemir, daha sonra öğrencileri dersliklerde ziyaret ederek sohbet etti.

Kaynak: AA
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