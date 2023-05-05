Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel yaşamını yitirdi.

Yaklaşık iki hafta önce kalp krizi geçirmesi sonrası kaldırıldığı Babaeski Devlet Hastanesine kaldırılan Açıkel buradaki müdahalesi sonrası Edirne Devlet Hastanesine sevk edildi. Anjiyo sonrası bir süre yoğun bakım servisinde kalan Açıkel'in tedavisi kardiyoloji servisinde devam etti.

Hastanede yaşamını yitiren Açıkel için yarın Pehlivanköy'de cenaze töreni düzenlenecek.

Kırklareli Valisi Birol Ekici de sosyal medya hesabından taziye yayımladı.