Pegasus olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 46 seferini iptal etti

Pegasus Hava Yolları, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilmesi planlanan 46 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, " İstanbul'da 11 Ocak Pazar akşamı başlaması ve 12 Ocak Pazartesi günü etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebepli Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iptal edilen toplam 46 seferin bilgilerine yer verilirken yolculardan şirketin internet sitesi ve mobil uygulamasından uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.