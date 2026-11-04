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Pegasus, 173 GB verinin ele geçirildiği iddiasını yalanladı, güvenlik açığını giderdi

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Pegasus, yaklaşık 173 GB kurumsal ve müşteri verisinin ele geçirildiği iddialarını yalanladı. Şirket, iç destek sistemlerindeki güvenlik açığının giderildiğini, bu sistemlerin kritik operasyonel sistemler arasında olmadığını ve misafir veri tabanlarını içermediğini açıkladı.

Pegasus Havayolları, şirketin yaklaşık 173 Gigabyte (GB) büyüklüğündeki kurumsal ve müşteri verilerinin ele geçirildiğine dair iddiaları yalanlarken, şirket içi süreçlerinde kullanılan sistemlere bağlı olarak tespit edilen güvenlik açığını giderdiklerini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medyada şirketimizin bilgi sistemlerine ilişkin yer alan kamuoyunu yanıltıcı olarak gördüğümüz iddialarla ilgili açıklama zorunluluğu doğmuştur. Şirket içi destek süreçlerinde kullandığımız sistemlere bağlı olarak tespit edilen güvenlik açığı şirketimizce giderilmiştir. Söz konusu sistemler, şirket içi uygulama geliştirme çalışmalarına hizmet etmektedir ve kritik operasyonel sistemlerimiz arasında değildir. Misafir veri tabanları bu sistemlerde yer almamaktadır ve söz konusu sistemler uçuş operasyonlarımızın yürütülmesinde kullanılmamaktadır. Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması konularındaki çalışmalarımız ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve standartlar çerçevesinde yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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