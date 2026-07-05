Albüm: Macaristan'da Düzenlenen Işık Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Macaristan'ın Peç kentinde düzenlenen Zsolnay Işık Festivali'nde devasa ışık enstalasyonları ve 3 boyutlu bina projeksiyonlarıyla tarihi şehir merkezi renklendirildi.
PEÇ, 5 Temmuz (Xinhua) -- Macaristan'ın Peç kentinde 2-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Zsolnay Işık Festivali'nde devasa ışık enstalasyonları sergilenirken, kentin tarihi şehir merkezi son teknoloji ürünü 3 boyutlu bina projeksiyonlarıyla renklendirildi.
Kaynak: Xinhua