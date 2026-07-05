Haberler

Albüm: Macaristan'da Düzenlenen Işık Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Albüm: Macaristan'da Düzenlenen Işık Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan'ın Peç kentinde düzenlenen Zsolnay Işık Festivali'nde devasa ışık enstalasyonları ve 3 boyutlu bina projeksiyonlarıyla tarihi şehir merkezi renklendirildi.

PEÇ, 5 Temmuz (Xinhua) -- Macaristan'ın Peç kentinde 2-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Zsolnay Işık Festivali'nde devasa ışık enstalasyonları sergilenirken, kentin tarihi şehir merkezi son teknoloji ürünü 3 boyutlu bina projeksiyonlarıyla renklendirildi.

Kaynak: Xinhua
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu

Battaniyeyi açan ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Mbappe'nin Paraguay kalecisine yaptığı hareket ortalığı karıştırdı

İki ülkeyi karşı karşıya getiren hareket
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını verdi, hem paradan hem arabadan oldu
''Ölmüş annesine küfür edildi'' iddiasına Gustavo Alfaro'dan çok sert yanıt

''Ölmüş annesine küfür edildi'' iddiası! Ülke bu olayla çalkalanıyor
Fatih Terim, ''Ben bunu asla yaptırmam'' diyerek rest çekti

''Ben bunu asla yaptırmam'' diyerek rest çekti
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı