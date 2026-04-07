Haberler

Bilecik'te ilkokul öğrencileri kendi yetiştirdikleri meşe fidanlarını toprakla buluşturdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Atatürk İlkokulu öğrencileri, kendi yetiştirdikleri meşe fidanlarını toprakla buluşturdu. Etkinlikte doğa bilinci ve ormanların önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Atatürk İlkokulu öğrencileri, okul yönetimi ve öğretmenlerin katılımıyla Kınık köyünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, doğa sevgisini pekiştirmek ve çevre bilinci kazanmak amacıyla hazırladıkları fidanları dikti.

Orman İşletme Şefliği personelinin gözetiminde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere ormanların önemi, doğa bilinci ve orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uygulamalı anlatımlar sayesinde öğrenciler hem fidan dikimini öğrendi hem de doğal çevrenin korunmasına yönelik farkındalık kazandı.

Etkinlik, öğrencilerin diktikleri fidanlara can suyu vermesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

