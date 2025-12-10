Haberler

Pazaryeri Yaşlılar Evinde "Gönülden Gönüle Kütüphane" projesi gerçekleştirildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Pazaryeri Belediyesi ve Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle başlatılan 'Gönülden Gönüle Kütüphane' projesi kapsamında öğrenciler, yaşlılarla bir araya gelerek kitap okuma etkinliği düzenledi. Proje, sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Pazaryeri Belediyesi ile Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle "Gönülden Gönüle Kütüphane" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Okul Müdürü Bilal Çoğul, Tarih Öğretmeni Tuğba Pemik, Fen Bilimleri Öğretmeni Gülay Yetim ve 11C sınıfı öğrencileri, "Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi" doğrultusunda okulda kitap toplama kampanyası düzenledi. Toplanan kitaplarla Pazaryeri Yaşlılar Evinde bir kütüphane oluşturuldu.

Öğrenciler, yaşlılarla bir araya gelerek kitap okudu ve sohbet etti. Projenin, gençlerle yaşlılar arasında sosyal bağ kurmayı ve yaşlılara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladığı bildirildi.

Yaşlılar, kendileri için böyle bir imkan sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
