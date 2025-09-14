Haberler

Pazarcık'ta Tır Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tırın çarptığı 17 yaşındaki Ergün Baz, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından çevre sakinleri yolun trafiğine kapatılması için eylem yaptı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tırın çarptığı genç yaşamını yitirdi.

E.S.Ö. (32) idaresindeki tır, Bağdınısağır Mahallesi Büyükpınar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çarpan Ergün Baz'a (17) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan Baz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza bölgesinde toplanan vatandaşlar, çevre yolu yapılmadığından dolayı bölgede sürekli trafik kazası olduğunu belirterek eylem yaptı.

Yolu ulaşıma kapatan vatandaşlar, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve protokol üyelerinin ikna çalışmaları sonrasında eylemlerini sonlandırdı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu Pazarcık-Gölbaşı kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
