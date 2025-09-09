Haberler

Pazarcık'ta Sepetli Vinç Tıra Çarptı: 1 Ölü

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sepetli vincin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sepetli vincin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Muhammet D. idaresindeki 34 UL 3173 plakalı sepetli vinç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çöçeli Mahallesi mevkisinde, İbrahim Ç. yönetimindeki 06 JRR 70 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, Muhammet D.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
