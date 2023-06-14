Pazarcı esnafına müşteriye kaba davranma cezası

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, müşteriye kaba davrandığı iddiasıyla pazarcı esnafına 1 ay tezgah açmama cezası verildi. Belediyeden yapılan açıklamada, çarşamba günleri kurulan halk pazarına giden vatandaş, esnafın kendisine kaba davrandığı gerekçesiyle Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulunduğu belirtildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, müşteriye kaba davrandığı iddiasıyla pazarcı esnafına 1 ay tezgah açmama cezası verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, çarşamba günleri kurulan halk pazarına giden vatandaş, esnafın kendisine kaba davrandığı gerekçesiyle Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulunduğu belirtildi.

Yapılan inceleme sonucu belediye encümeni, esnafa 1 ay süreyle tezgah açmama cezası verdiği aktarılan açıklamada, "Kararın ardından zabıta ekipleri bugün kapalı pazar yerine giderek esnafın tezgah açtığı alanı demir bariyer ve şerit çekerek kapattı." ifadesi kullanıldı. ???????

Karar, tezgahın önüne asılan yazı ile duyuruldu.