Pazarağaç'ta 'Anadolu'nun Ayak İzleri' Halk Oyunları Gösterisi Yapıldı

Pazarağaç'ta 'Anadolu'nun Ayak İzleri' Halk Oyunları Gösterisi Yapıldı
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Çay Pazarağaç Ali Necip Altan Ortaokulu ve Pazarağaç İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 'Anadolu'nun ayak izleri' temalı halk oyunları gösterisini Belediye Amfi Salonu'nda sundu. Gösteride öğretmen ve öğrencilere destek veren yetkililere plaket takdim edildi.

Çay Pazarağaç Ali Necip Altan Ortaokulu ve Pazarağaç İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı "Anadolu'nun ayak izleri" halk oyunları gösterisi sunuldu.

Belediye Amfi Salonu'nda öğretmen Feray Gökalp ve öğrencilerin hazırladığı gösteri ilgi gördü.

Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk ve Okul Müdürü Fatma Arısoy'a programa verdikleri destekten dolayı plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Kadir Kiper - Güncel
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